Slovenský TRUMP – Matovič

Obaja sú nesmierne tvrdohlaví, arogantní, narcistickí a aniti-intelektuálny. Obaja nevedú debaty, vlastný názor stojí nad všetkým.

Keď sa niekde objavila správa o tom, že Matovič sa chválil nemeckej kancelárke A. Merkelovej, že bude robiť celoplošné testovanie Covidu antigénovými testami, úsmev na mojej tvári sa nedal ovládať. On si iste myslel, aký je stratég a hrdina a manager, ona a jej administratíva ukázala čo si myslia presne o takých ako je on už v roku 2011, kedy Karl-Theodor zu Guttenberg, vtedajší minister obrany a tiež krásavec s plnými prázdnymi rečami, za plagiátorsvo svojej doktorskej práce musel opustiť nie len post ministra a odísť z politiky, ale utiekol aj s celou rodinou za hranice Nemecka. Neskôr, keď sa snažil mať prednášky na renomovaných univerzitách v USA, všetci nemeckí študenti na protest odchádzali z prednášok, plagiátorsvo a podvod na Nemecký štát sa netoleruje a nemá v takej spoločnosti miesto.

V Nemeckej demokracii by niečo také, ako plošné testovanie Covidu a následné sankcie za neúčasť, vôbec nebolo možné. Sankcie za neúčasť sú nedemokratické, zavedenie testovania bez odbornej diskusie, tvrdiť, že vedecké štúdie sú blud, to by už Nemecku bolo na stole niekoľko stoviek žalôb a testovanie by sa vôbec nekonalo.

Kancelárka si iste myslela svoje o našom pánovi Matovičovi.

An o si tiež iste myslí o sebe svoje, presne ako americký prezident pán Trump.

Rozdeľuje spoločnosť na 2 tábory. Je nesmierne tvrdohlavý a s vysokým egom, narcistický, nedokáže viesť a čeliť intelektuálnym alebo odborným debatám, argumentom. Tak odborníkov a ich názory ignoruje, považuje za bludy, nevie čo s nimi. Zaujímavé pre ostatných je, že aká istota sa nachádza vo vlastných tvrdeniach, vlastné ničím nepodložené tvrdenia sú postavené nad vedu, štúdie, odborníkov…

O Trumpovi sa hovorí že je rasista, v skutočnosti je psychoprofil hovorí, že je sociopat, a jeho správanie často označované ako rasistické nie je spojené s rasizmom, pretože on sa tak správa jednoducho ku všetkým, nie len k nejakým vybraným skupinám ľudí.

O Trampovi sa v medzinárodnej tlači nehovorí v dobrom, jeho politika a negatívne dopady na spoločnosť prevažujú nad prínosom pre hospodárstvo.

Dnes sú znova voľby, uvidíme ako skončí..

Nedávno som čítala tu na blogu článok, že Slováci sú národ, ktorý sa podrobuje, národ sluhov, nebránime sa, ak sa nám deje krivda, len čakáme kým to pominie… tak je to aj v testovacom prípade, média sú zdržanlivé, nik nepodal žaloby, obíjdená prezidentka sa snaží si zachovať tvár...

Testovanie sa konalo bez odbornej diskusie, bez akejkoľvek diskusie, dokonca sankcie sú platné… dnes to bolo testovanie v dobe výnimočného stavu, zajtra to bude niečo iné… a kým sa spamätáme, a nič neurobíme, budeme naspäť v diktatúre …